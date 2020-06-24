На Закарпатье наводнение повредило дороги и железнодорожные перегоны (видео)

Работники транспорта вторые сутки работают над ликвидацией последствий наводнения в западном регионе.

В западной части Украины продолжается ремонт двух железнодорожных перегонов и ликвидация подтоплений дорог в результате наводнений.

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Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вторые сутки работники транспорта работают над ликвидацией последствий наводнения в западном регионе, чтобы быстрее обеспечить движение автодорогами и железной дорогой", - написал Криклий.

Он отметил, что повреждено железнодорожную инфраструктуру на гонках Яремче-Микуличин Микуличин-Ворохта. Поэтому со вчерашнего дня было временно остановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск.

"Последствия подтоплений на дорогах ликвидируют сотрудники Службы дорог и подрядчики. Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24", - добавил Криклий.

Министр отметил, что работы не останавливаются ни на минуту.

Кроме того, министр отметил, что Укрпочта за непогоды имела трудности с доставкой пенсий в отдельные районы, но все обязательно будет доставлено.

Также министр опубликовал видео, на котором в результате наводнения затоплено железнодорожная колея.

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