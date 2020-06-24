В Закарпатье на затопленном участке трассы обеспечен сквозной проезд – "Укравтодор"

Сообщается, что движение на мосту через Днестр в городе Галич перекрыто.

В Закарпатской области на участке дороги Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бобрка - Львов, который был подтоплен рекой Тиса, сквозной проезд обеспечен.

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Как сообщила пресс-служба Госагентства автомобильных дорог (Укравтодор), приняты меры безопасности по предупреждению участников дорожного движения на аварийных участках подтопления, где произошло разрушение дороги.

"На местах работают инженеры Службы автомобильных дорог в Закарпатской области для выявления всех повреждений дороги. На всех аварийных участках подтопления автодороги Н-09 работает техника для очистки дорожного полотна и ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что перекрыто движение на мосту через Днестр в городе Галич.

"По состоянию на 7 ч. 00 мин. в результате интенсивных дождей р. Днестр частично вышла из берегов. В городе Галич перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр (км 340) на трассе Н-09 Мукачево – Львов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что восстановлен проезд по дороге через Микуличини.

"Сегодня в полночь за семь часов непрерывной работы техники (двух экскаваторов, двух грейдеров и трех авто) на дороге Н-09 в с. Микуличин ликвидированы сотни тонн камней и горной породы на узком горном участке дороги. Поток воды из бокового горного ручья направлен в водопропускную трубу. Сейчас проезд по дороге Н-09 через Микуличин восстановлено. Однако дожди не прекращаются, поэтому призываем быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок, ведь в горах возможны селевые потоки, оползни, выход рек и ручейков из берегов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что на км 49 дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский произошел сдвиг горных пород вблизи Буковецкого перевала.

"На ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечении проезда работает техника автодорожных предприятий. В состоянии полной готовности - все дорожные предприятия области. Движение по дороге перекрыто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в результате стихии в Ивано-Франковской области разрушено 110 км автодорог, 427,5 километров автодорог повреждено, разрушено 90 мостов, 130 мостов повреждены, 285 человек отселены, 1850 метров береговых укреплений разрушено.

Как сообщал УНИАН, в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

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