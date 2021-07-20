Заместитель руководителя офиса Европейского банка реконструкции и развития в Киеве Марк Магалецкий может быть причастен к манипуляциям как минимум с несколькими тендерами "Укрзализныци", которые проводятся по правилам ЕБРР. Об этом пишет издание "Дело". Речь идет о потенциальной подтасовке результатов торгов на крупных проектах украинского железнодорожного монополиста.

В 2019 году "УЗ", ЕБРР и Европейский инвестиционный банк объявили о готовности электрифицировать два участка железной дороги до Николаева — от станций Долинская со стороны Кропивницкого (148 км) и Колосовка со стороны Одессы (105 км). На эти цели банкиры суммарно выделили "УЗ" кредит на 366 млн евро. Тендер по отбору подрядчика для первой фазы проекта (Долинская) объявили в январе 2020 года. Открытие тендерных предложений произошло 4 декабря 2020 года: на тендер были получены 5 заявок от консорциумов и 1 — от самостоятельной компании.

Ссылаясь на источник в "УЗ", издание отмечает, что две компании, которые подали самые низкие ценовые предложения — китайская компания и азербайджанский концерн Atef — не соответствовали ряду квалификационных критериев оценки, и Комитет по оценке тендерных предложений запросил подтверждение ЕБРР для присуждения контракта третьему участнику тендера с самой низкой ценой предложения — казахско-турецкому консорциуму компаний Integra Construction KZ и TasYapi, которые всем критериям оценки соответствовали.

Читайте такжеЗамглавы ЕБРР Магалецкий мог помогать подрядчикам в коррупционной схеме – СМИПосле обмена сообщениями между банком и комитетом, в мае 2021 года ЕБРР подтвердил своё согласие по присуждению контракта Integra-TasYapi. Однако, как утверждает источник, в начале июля комитет по оценке тендерных предложений "УЗ" резко изменил свою точку зрения на победителя и принял все невыполненные критерии азербайджанской Atef, признав ее победителем.

Собеседник издания в "УЗ" утверждает, что указание сменить победителя и принять "непроходные" критерии дал куратор кредитов ЕБРР, замглавы представительства ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

Вторая история с его участием касается тендера в рамках проекта, по которому в 2019 году ЕБРР выделил "Укрзализныце" 100 млн долларов США на модернизацию приоритетных железнодорожных линий. "В 2020 году "УЗ" объявила торги по лоту №4 — "Крепление рельсовое упругое с анкером Р65 в комплекте — 569296 комплектов". В тендере приняли участие две украинские компании ("Корпорация КРТ" и Роменский завод "Тракторозапчасть") и две иностранные (Plastwil Sp. z o. o. из Польши и Vossloh Fastening Systems GmbH из Германии). По результатам тендера все документы соответствовали тендерному предложению только у иностранцев. Победителем была объявлена немецкая Vossloh, так как у поляков предложение было на 165 тысяч долл. дороже.

Однако польская компания обжаловала результаты тендера в суде, и из судебных документов стало ясно, что на самом деле тендер прошел не так прозрачно", - говорится в материале.

После раскрытия предложений оказалось, что Vossloh вообще не указала в системе ЕБРР размер своего ценового предложения — везде стояли нули. Это хитрость, чтобы, сославшись на техническую ошибку, можно было вписать нужное ценовое предложение уже после раскрытия предложений конкурентов. Ценовое предложение поляков было отклонено с формулировкой, что оно превышает лимит в 5,7 млн долларов США на эту закупку. В то время как финальный контракт с Vossloh был заключен на 6,55 млн долларов США, то есть никакого лимита по факту не было.

"Ситуация с подачей иска в хозяйственный суд в Украине относительно результатов тендера, который проводит ЕБРР — новшество для отечественной практики. Суд первой, а затем и апелляционной инстанции удовлетворил иск польской Plastwil частично, запретив "УЗ" заключать договор с немецкой Vossloh. Но при этом отказался обязывать госкомпанию подписывать контракт с поляками, поскольку речь идет о деньгах ЕБРР и ему решать", - пишут журналисты.

Источник издания в "УЗ" утверждает, что за "победой" Vossloh стоит также Марк Магалецкий. "Именно он якобы насоветовал немцам подавать "пустое" предложение, чтобы затем сослаться на "техническую ошибку", но иметь люфт для внесения более выгодного, чем у конкурентов, предложения. По другой версии, которая также циркулирует в кулуарах "УЗ", участники вообще не видели Vossloh в системе в процессе подачи документов и до объявления результатов (то есть документы компании там появились вообще чуть ли не в процессе открытия тендерных предложений уже после всех дедлайнов). Более того, решение Plastwil подавать иск именно в украинский суд связано якобы с тем, что Магалецкий блокировал все возможные жалобы на результаты тендера в системе ЕБРР (по правилам, обжаловать результаты нужно в отдельный независимый орган банка)", - говорится в материале.

Ранее Магалецкого уже уличили в возможном участии в коррупционной схеме с подрядчиками дорожного строительства.

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Автор: Григорий Бондарь