Ранее утверждалось, что основой для "ЗАЗ Одесса" станет китайский компактный кроссовер Besturn T77

В сети появилась информация о том, что автоконцерн "ЗАЗ" будет выпускать новый кроссовер, получивший название "Одесса".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЗАЗ данная информация является не достоверной.

Информация о новом кроссовере появилась на ресурсе Аuto.today.

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Как пишет издание, выпуск кроссовера планируют начать в конце 2022 года. Цена новинки будет стартовать от 550 тысяч гривень.

Основой для "ЗАЗ Одесса" станет китайский компактный кроссовер Besturn T77. Его с 2018 года выпускает FAW Group.

Как отмечалось, кроссовер получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. Разработчики установят 6-ступенчатую МКПП или 7-ступенчатый "робот".

База для "Одессы" – FAW Besturn T77 – впереди оснащена массивной решеткой радиатора, имеет светодиодное освещение, а также колеса диаметром от 17 до 19 дюймов. В салоне кроссовера есть цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.

Новинки от ЗАЗ:

14 августа 2021 года появилась информация о том, что на ЗАЗе будут выпускать автобусы под маркой Mercedes-Benz.

10 сентября 2020 года ЗАЗ объявил о запуске производства автомобилей Renault для Украины.

Автор: Елена Коваленко