За месяц сжиженный газ подешевел на 3 грн за литр.

Средняя цена на автогаз с 10 по 13 февраля на автозаправочных станциях Украины снизилась на 19 копеек до 25,31 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А–95", сейчас диапазон цен колеблется в пределах 22,45-26,37 грн/л.

На станциях премиум-сегмента автогаз подешевел на 41-45 коп./л. На АЗК ОККО – до 25,75 грн/л, на WOG – до 25,65 грн/л.

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На станциях KLO, Amic, Shell и Chipo цены колеблются в пределах 23,99–24,64 грн/л.

Ряд сетей, среди которых – "Автотранс", Socar, BVS и другие, – удержали цену на прежнем уровне.

Меньше всего - 1 коп. на литре горючего – потерял автогаз на заправках сети "Авиас", до 25,09 грн/л. Больше всего он подешевел – на 1,80 грн/л - на АЗС Luxwen, до 22,99 грн/л.

Минимальную цену предлагает своим клиентам сеть "Авантаж 7", продавая автогаз за 22,45 грн/л. Дороже всего – 26,37 грн/л – он стоит на заправках сети U.GO. Разница цен на автогаз в разных сетях составляет 3,92 грн/л.

Цена на автогаз в Украине: детали

По состоянию на 15 января средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС Украины составила 28,15 грн / л.

Таким образом, за месяц сжиженный газ подешевел на 3 грн за литр.

В январе украинский автопарк пополнили 797 гибридных легковых автомобилей, что на четверть меньше, чем в прошлом году.

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