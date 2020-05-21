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На трассе в направлении Ирпеня образовалась масштабная пробка (видео)

15:52, 21 мая 2020
Транспорт
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Под Киевом образовался масштабный затор / Скриншот

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Видео с места события снял корреспондент ТСН. На нем можно видеть большое скопление автомобилей.

Причиной пробки стали несколько мелких аварий. Остановились в частности, и немало грузовиков, которым ранее запретили въезд в Киев из-за транспортного коллапса.

Напомним, в Киеве в четверг утром образовались пробки  на дорогах, которые ведут из спальных районов к центру города.

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