На трассе в направлении Ирпеня образовалась масштабная пробка (видео)

Причиной пробки стали несколько мелких аварий.

В городе Гостомель Киевской области образовалась масштабная пробка на варшавской трассе, в сторону Ирпеня.

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Видео с места события снял корреспондент ТСН. На нем можно видеть большое скопление автомобилей.

Причиной пробки стали несколько мелких аварий. Остановились в частности, и немало грузовиков, которым ранее запретили въезд в Киев из-за транспортного коллапса.

Напомним, в Киеве в четверг утром образовались пробки на дорогах, которые ведут из спальных районов к центру города.