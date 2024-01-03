По словам лидера протестующих, пункт пропуска "Медыка – Шегини" могут заблокировать уже 4 января.

В четверг, 4 января, польские фермеры планируют возобновить блокировку пограничного пункта пропуска "Медыка–Шегини", если не получат письменных гарантий по выполнению их требований, пишет PAP со ссылкой на заявление лидера протестующих Романа Кондрува.

Окончательное решение должны принять в среду, 3 января.

"Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде", – отметил глава протестующих.

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Он добавил, что уже общался с полицией и кризисной группой, которая сопровождает конфликт на границе, и заявил, что "все готово для продолжения протеста". В то же время он заверил, что предоставление письменных гарантий автоматически прекратит акцию.

Среди важнейших требований протестующих: дотации на кукурузу, увеличение суммы ликвидных кредитов для аграриев и сохранение с/х налога на уровне 2023 года.

Блокада на украинско – польской границе

В ноябре 2023 года польские перевозчики заблокировали основные автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной: "Гребенное–Рава-Русская", "Корчева–Краковец", "Дорогуск–Ягодин" и "Медыка–Шегини". В дальнейшем к перевозчикам присоеденились фермеры.

В конце декабря аграрии завершили блокировку перед пунктом "Медыка – Шегини". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

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