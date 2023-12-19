По словам президента, Польша уже потеряла от снижения украинского экспорта.

Президент Владимир Зеленский предположил, что Польша решит вопрос с блокадой украинской границы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время итоговой пресс-конференции.

"У вас (в Польше, – ред.) новое правительство разблокирует эту всю блокаду, мы готовы, чтобы в Польше люди ничего не теряли. Но нельзя политизировать вопрос зерна, когда у нас все заблокировано... Вы знаете, что финансово Польша потеряла", – указал Зеленский.

По его словам, Украина уменьшила экспорт через Польшу, построив коридор через Молдову и Румынию, а также наладив поставки Черным морем.

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Президент отметил, что экспорт территорией Польши был вопросом выживания для Украины.

"Это не бизнес во время войны – блокада наших границ. Это было выживание. У нас не было тогда свободного коридора, по которому можно было вывозить зерно", – подчеркнул глава государства.

Блокада украинско-польской границы

Польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Там образовались огромные очереди, в которых застряли сотни грузовиков.

Блокада границы с Польшей ударила по экспорту украинской мебели. По итогам января-ноября 2023 года украинский экспорт мебели (группа товаров 94) оценивается в $730 млн. Это на 3,2% меньше аналогичного показателя 2022 года.

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