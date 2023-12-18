Протест, к которому присоединятся аграрии, должен начаться в понедельник в 14:30 по киевскому времени.

Сегодня, 18 декабря, польские перевозчики начинают новую блокаду пропускного пункта "Дорогуск"на границе с Украиной, к ним присоединяются фермеры.

"В Дорогуске стартует новая блокада границы, которую ранее запретил Войт. К нам присоединяются аграрии из организации "Объединенное село"", - сообщил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер в Твиттере (X).

Отмечается, что протест, к которому присоединятся аграрии, должен начаться в 14:30 по киевскому времени.

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По словам лидера протестующих, фермеры приобщаются к блокированию "в связи с трагической ситуацией на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины, нехваткой перспектив на улучшение ситуации в жатве 2023 года, а также нехваткой внедрения системных решений с целью защиты отечественного рынка".

Кроме того, среди требований польских аграриев есть запрет импорта сахара из Украины, немедленные непосредственные доплаты аграриям, денежная компенсация для производителей кукурузы и тому подобное.

Блокирование украинско-польской границы: подробности

6 ноября польские перевозчики начали забастовка на границе с Украиной и перекрыли движение на всех трех направлениях путях, ведущих к границе.

Иду очередь насчитывает более 2 тысяч украинских грузовиков. При этом пропускная способность перехода в Дорогуску составляет примерно 650 грузовиков в сутки.

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