Сейчас доступна информация о транспортных средствах, которые были зарегистрированы с 1 января 2021 года.

На Едином государственном веб-портале открытых данных стали доступны VIN-коды зарегистрированных автомобилей.

Об этом сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации.

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Отмечается, что сейчас доступна информация о транспортных средствах, которые были зарегистрированы с 1 января 2021 года. Их насчитывается более 820 тысяч.

Как сообщила пресс-служба министерства, сведения о транспортных средствах и их владельцах - самый популярный набор данных на Едином государственном веб-портале открытых данных.

С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили более 200 тысяч.

Справка УНИАН. VIN-код - уникальный номер автомобиля, состоящий из 17 цифр. В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристики автомобиля и год его выпуска. Эти коды используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней; проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы; узнать точную дату растаможивания авто; понять точное количество предыдущих владельцев.

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Автор: Павел Степанец