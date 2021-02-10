Согласно исследованию, в 2021 году продажи электромобилей вырастут на 66% - до 5 млн автомобилей.

Мировые продажи автомобилей с электродвигателем в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, выросли на 39% - до 3,1 млн единиц.

Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Canalys, опубликованном на сайте компании.

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В частности, 1,3 млн электрокаров были проданы на рынках Китая и Европы.

Отмечается, что доля электрокаров в общем объеме проданных в прошлом году пассажирских автомобилей составила 5%, и уже в 2021 году она вырастет до 7%.

Согласно исследованию, в 2030 году доля электромобилей в общем объеме продаж составит почти 50%.

Canalys прогнозирует, что в 2021 году продажи электромобилей вырастут на 66% - до 5 млн автомобилей.

Продажи электромобилей в Украине

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-ноябре 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% – до 6823 единиц.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц. В частности, продажи легковых авто составили 7 тыс. 95 штук (из них новых только 9%), коммерческих - 359 штук (новых - 3%). Также был продан один электробус 2019 года выпуска.

Что такое Canalys

Canalys – международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследование рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.

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Автор: Павел Степанец