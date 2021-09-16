По оценке Boeing рынок авиационных перевозок будет расти по 4% в год.

Мировые авиакомпании потратят $3,2 трлн в ближайшее десятилетие на закупку 19 000 гражданских самолетов.

Такой прогноз озвучили аналитики второго по величине производителя гражданских самолетов в мире Boeing, сообщает Avianews.com.

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Согласно прогнозу до 2040 года объем заказов новой гражданской авиационной техники превысит отметку в 43 610 единиц общей стоимостью $7,2 трлн.

По оценке Boeing рынок авиационных перевозок будет расти по 4% в год. Дальнемагистральные направления вернутся на уровень 2019 года к 2023-2024 году, считают в Boeing.

В Boeing прогнозируют, что мировой парк грузовых авиалайнеров через 20 лет будет на 70% больше, чем до начала пандемии.

Эксперты это связывают с увеличением грузоперевозок благодаря развитию электронной коммерции, а также со скоростью и надежностью авиационных грузоперевозок.

По прогнозу Boeing, по 20% новых авиалайнеров уйдет в авиакомпании Китая, Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, оставшиеся 20% — на другие рынки.

Неполадки в самолетах:

В феврале 2021 года Boeing рекомендовал приостановить полеты самолетов 777 после инцидента с двигателем в США.

В апреле 2021 года Boeing нашел проблемы с электропитанием в некоторых самолетах 737 MAX.

16 июля 2021 года в лайнерах Boeing нашли угрожающую жизням пассажиров неполадку.

Автор: Елена Коваленко