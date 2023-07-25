По словам Александра Каленкова, международные партнеры могут пойти на шаг дальше и предоставить военное сопровождение.

Выход РФ из Зернового соглашения Украина должна использовать, чтобы отстоять свое право на свободное судоходство, и разблокировать порты для экспорта всех видов продукции. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Абсолютно неправильно вообще говорить о зерновой сделке. С оккупантами никаких сделок вообще не может быть! Эти соглашения не могут устраивать Украину, потому что по международным законам, гражданская торговля должна осуществляться, даже когда ведутся войны. То, что делает россия - это пиратство и терроризм", - подчеркнул Каленков.

По его словам, сейчас, когда РФ сама вышла из всех соглашений, Украине нужно настаивать на выполнении международных правил морской торговли. Для этого необходимо выполнить ряд подготовительных процедур.

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"Для того, чтобы Украина могла пользоваться Черным морем для торговли, нужно обеспечить Украину ПВО. Это первое. Второе - просить у наших партнеров обеспечить Украину катерами и минными тральщиками. Третье – это доступ к страхованию и фонд, который мог бы перестраховывать риски страховых компаний, которые будут страховать и судна, и грузы Украины. Это конкретные шаги, которые не приводят ни к какой эскалации и решают проблему, возвращая и Украину, и всех остальных участников в рамки международного законодательства по международной торговле", - перечислил Каленков.

Также, по его словам, международные партнеры могут пойти на шаг дальше и предоставить военное сопровождение.

"Но самое главное - украинским чиновникам нужно прекратить говорить за зерновую сделку. Не нужно идти на поводу у россиян. Нет никаких сделок. Есть международное законодательство и международные правила торговли. Вот в этих рамках нужно и существовать, и добиваться того, чтобы Россия тоже с этим считалась. А для этого, как я уже сказал, нужны абсолютно понятные шаги, которые в силах наши партнеры обеспечить", - резюмировал Каленков.

Напомним, на днях Федерация работодателей транспорта Украины обнародовала заявление, согласно которому из-за заблокирования портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн налогов – что сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или здравоохранение.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.