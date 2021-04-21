Министерство финансов Украины завершило переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), результатом которых стало продолжение реализации проекта строительства трех новых станций метро в городе Днепр до 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Читайте такжеИзменение графика движения в метро Киева: в "подземке" сообщили подробности
Отмечается, что проект предусматривает строительство новых станций «Театральная», «Центральная», «Исторический музей» и продолжение линии метро на 4 км.
По состоянию на конец марта фактический показатель выполнения строительных работ составляет 30%.
В 2021 году генеральный подрядчик обязан завершить все работы по переносу инженерных сетей, строительству всех рабочих стволов и продолжить строительство эскалаторных тоннелей, проходку тоннелей между станциями и строительство станционных комплексов.
«Линия метрополитена проходит от границы спального района города до железнодорожного вокзала и не доходит до центральной части города, что значительно ограничивает возможности ее использования. Завершение строительства позволит значительно уменьшить количество пробок в городе», - приводятся в сообщении слова заместителя министра финансов Александра Кавы.
Метро в Киеве
В Министерстве финансов считают, что до 2024 года есть возможность запустить первый участок метро на Троещину в Киеве.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram