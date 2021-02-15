В столичном метрополитене решили обновить все двери на станциях с деревянных на металлические. Дизайн новых не понравился многим киевлянам, о чем свидетельствуют возмущенные комментарии под публикацией на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН (государственные строительные нормы, - УНИАН) должны быть именно такие - металлические противопожарные, они у производителей типовые. Замена проводится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида", - отметили в пресс-службе предприятия.
Там также заявили, что готовы рассматривать предложения производителей с соответствующей сертификацией, которые смогут разработать подходящее дизайнерское решение по той же цене, что действует нынешней.
В комментариях киевляне возмутились видом новых дверей: кому-то не понравился примитивный дизайн, кому-то - цвет.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В метро Киева начали показывать время до прибытия поезда (фото)
- Названа самая популярная станция киевского метро в 2020 году
- В КГГА рассказали, сколько будет стоить проезд в столичном метро
- Коллапс в часы пик: Киевский метрополитен предупредил пассажиров об ограничениях
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram