На смену старым деревянным придут новые - металлические, противопожарные двери.

В столичном метрополитене решили обновить все двери на станциях с деревянных на металлические. Дизайн новых не понравился многим киевлянам, о чем свидетельствуют возмущенные комментарии под публикацией на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН (государственные строительные нормы, - УНИАН) должны быть именно такие - металлические противопожарные, они у производителей типовые. Замена проводится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида", - отметили в пресс-службе предприятия.

Там также заявили, что готовы рассматривать предложения производителей с соответствующей сертификацией, которые смогут разработать подходящее дизайнерское решение по той же цене, что действует нынешней.

В комментариях киевляне возмутились видом новых дверей: кому-то не понравился примитивный дизайн, кому-то - цвет.

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Автор: Юрий Годован