Китайская компания выиграла тендер на поставку поездов для метро Харькова – СМИ
Компания CRRC Tangshan, один из крупнейших производителей поездов Китая, заявила 4 июня о победе в тендере на изготовление 40 вагонов поездов для работы в харьковском метро.
Об этом со ссылкой на приближенные к компании источники сообщает китайское информагентство «Синьхуа».
Читайте такжеКиевский метрополитен расширил список станций, которые закрывают на вход
Компания, которая базируется в городе Таншань провинции Хэбэй на севере Китая, доставит восемь поездов для Харьковского метрополитена.
Каждый поезд состоит из пяти вагонов и имеет длину 96 метров с рассчитанной максимальной скоростью 80 км в час.
Согласно договору, компания также должна предоставить необходимые запчасти, инструменты и услуги.
Заявка CRRC Tangshan на поставку поездов была подана еще в октябре 2019 года, а результат конкурса должны были объявить до 10 февраля, однако это дважды откладывалось из-за пандемии коронавируса.
Ранее компания экспортировала поезда в такие страны, как Туркменистан, Казахстан и Монголию.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram