Китайская компания выиграла тендер на поставку поездов для метро Харькова – СМИ

Компания, которая базируется в городе Таншань провинции Хэбэй на севере Китая, доставит восемь поездов для Харьковского метрополитена, сообщают СМИ.

Компания CRRC Tangshan, один из крупнейших производителей поездов Китая, заявила 4 июня о победе в тендере на изготовление 40 вагонов поездов для работы в харьковском метро.

Об этом со ссылкой на приближенные к компании источники сообщает китайское информагентство «Синьхуа».

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Компания, которая базируется в городе Таншань провинции Хэбэй на севере Китая, доставит восемь поездов для Харьковского метрополитена.

Каждый поезд состоит из пяти вагонов и имеет длину 96 метров с рассчитанной максимальной скоростью 80 км в час.

Согласно договору, компания также должна предоставить необходимые запчасти, инструменты и услуги.

Заявка CRRC Tangshan на поставку поездов была подана еще в октябре 2019 года, а результат конкурса должны были объявить до 10 февраля, однако это дважды откладывалось из-за пандемии коронавируса.

Ранее компания экспортировала поезда в такие страны, как Туркменистан, Казахстан и Монголию.

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