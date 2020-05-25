В Харьковском метрополитене назвали убытки за время карантина

Предприятие планирует взять кредит в размере 50 млн грн на погашение задолженности по заработной плате работникам.

Убытки метрополитена Харькова за время двухмесячного простоя в связи с введенным карантином составили более 180 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, об этом заявил генеральный директор КП «Харьковский метрополитен» Вячеслав Стаматин.

«Убытки Харьковского метрополитена за время двухмесячного простоя в связи с карантином составили более 180 млн грн», - рассказал он.

По его словам, несмотря на то, что предприятие более двух месяцев не работало в полном объеме и не осуществляло перевозки пассажиров, штат сотрудников удалось сохранить в полном составе.

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«Из 2,3 тыс. сотрудников в отпуск были отправлены около 400 человек, и то по собственному желанию. За время карантина у нас на предприятии никто не уволился... Мы пытались отправлять в отпуска людей только добровольно, например, тех сотрудников, которые не могли добраться до работы в связи с ограничением работы транспорта. Они, по желанию, писали заявления за свой счет», - отметил Стаматин.

Он сообщил, что на сегодняшний день на предприятии есть проблема с выплатой заработной платы.

«Задержки по зарплате есть за март-апрель и частично за май. Нам пообещали в настоящее время предоставить кредит на погашение заработной платы в размере 50 млн грн. Также все средства, которые мы сейчас заработаем, будут направлены, в первую очередь, на погашение задолженности по зарплате», - рассказал Стаматин.

При этом директор метрополитена подчеркнул, что стоимость проезда в метро повышаться не будет.

Как сообщал УНИАН, КП «Харьковский метрополитен» сегодня возобновило перевозки пассажиров в связи с ослаблением карантина, введенного из-за COVID-19.

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