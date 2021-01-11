В прошлом году китайские потребители купили около 145 тысяч автомобилей Tesla, что составляет примерно треть от общего объема продаж компании в мире.

Компания Tesla ищет директора по дизайну для создания электромобиля в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

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Глава автогиганта хочет организовать в Шанхае или Пекине проектно-конструкторский центр. Там будут разрабатываться электромобили специально для китайских потребителей.

Менеджеры по персоналу ищут людей, знакомых с китайской и американской культурой, а также имеют минимум 20 лет опыта в дизайне.

По данным консалтинговой компании LMC Automotive, Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей. Ожидается, что в этом году объем продаж достигнет примерно 1,5 миллиона автомобилей. Это также второй рынок для Tesla после США.

В прошлом году китайские потребители купили около 145 тысяч автомобилей Tesla, что составляет примерно треть от общего объема продаж компании в мире.

Китайский конкурент Tesla

11 января 2021 года китайский производитель электромобилей Nio, которого часто называют «китайской Tesla»‎ в рамках NIO Day 2020 представил новую модель — премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.

"Народный" автомобиль от Tesla

10 января 2021 года стало известно о том, что Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range. Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: УНИАН