Компания Tesla ищет директора по дизайну для создания электромобиля в Китае.
Об этом сообщает Reuters.
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Глава автогиганта хочет организовать в Шанхае или Пекине проектно-конструкторский центр. Там будут разрабатываться электромобили специально для китайских потребителей.
Менеджеры по персоналу ищут людей, знакомых с китайской и американской культурой, а также имеют минимум 20 лет опыта в дизайне.
По данным консалтинговой компании LMC Automotive, Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей. Ожидается, что в этом году объем продаж достигнет примерно 1,5 миллиона автомобилей. Это также второй рынок для Tesla после США.
В прошлом году китайские потребители купили около 145 тысяч автомобилей Tesla, что составляет примерно треть от общего объема продаж компании в мире.
Китайский конкурент Tesla
11 января 2021 года китайский производитель электромобилей Nio, которого часто называют «китайской Tesla» в рамках NIO Day 2020 представил новую модель — премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.
"Народный" автомобиль от Tesla
10 января 2021 года стало известно о том, что Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range. Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
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