В Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений.
Об этом сообщает местное издание "Преступности.нет".
С сегодняшнего дня общественный транспорт в городе ходит только в часы пик - с 6:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00. Кроме того, значительно уменьшилось количество маршруток, а коммунальный транспорт ходит в режиме выходного дня.
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В то же время, службы такси подняли стоимость своих услуг.
«Если раньше можно было доехать с микрорайона Намыв (улица Озерная) до центра за 80 гривен, то сейчас это обойдется в 112 гривень», - сообщает издание.
Издание пишет, что маршрутные такси берут только пассажиров на сидячие места и только по пропускам, в связи с этим многие попросту не останавливаются на многих остановках. А многих маршрутных такси попросту нет на маршрутах.
Локдаун в Киеве: что известно
- С 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина через критическую ситуацию с коронавирусом. Они введены как минимум до 16 апреля включительно, но они могут быть продлены.
- Все школы и детские сады столицы закрыты. Заведения общепита смогут работать только на вынос или в режиме доставки.
- Весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам.
- По возможности все работники разных заведений и учреждений должны быть переведены на удаленную работу или в отпуск.
- За соблюдением локдауна будут следить правоохранители.
- Также в Киеве продолжат действовать все ограничения «красной» зоны: в частности будет запрещена работа кинотеатров, музеев и ТРЦ, а на улицах и в общественных местах запрещено находиться без маски.
- Поезда «Укрзализныци» продолжат ездить через Киев и область без изменения графика, будет выполняться посадка и высадка пассажиров. В поездах и на вокзале вводится обязательный масочный режим.
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