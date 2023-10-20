Пассажиры отмененных рейсов уже могут подать заявку на возврат авиабилетов без штрафных санкций.

На фоне обострения военной ситуации после вторжения ХАМАС в Израиль, латвийская авиакомпания airBaltic заявила об отмене всех рейсов в Тель-Авив до конца 2023 года.

Как сообщает Avianews.com, свое решение латвийская авиакомпания аргументировала тем, что безопасность пассажиров и сотрудников является для нее основным приоритетом. Авиаперевозчик выполнял прямые перелеты между Ригой и Тель-Авивом.

Авиакомпания отметила, что находится в тесном контакте с латвийскими и международными властями и в случае необходимости готова изменить расписание полетов. Это означает, что при деэскалации ситуации авиакомпания может возобновить рейсы в Израиль или наоборот продлить отмену рейсов, если конфликт продолжится.

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Пассажиры отмененных рейсов уже могут подать заявку на возврат авиабилетов без штрафных санкций. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте airBaltic или обратиться по месту приобретения билета, если он покупался в туристическом агентстве.

Путешественники, которые хотят сохранить билет для дальнейших перелетов или перебронировать его на альтернативный маршрут, должны связаться с колл-центром авиакомпании.

Отмена рейсов в Израиль

7 октября 2023 года из Сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю.

В тот же день, 7 октября, крупнейшие авиакомпании Европы отменили полеты в Израиль. Об отмене рейсов сообщили авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic. Кроме того, немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене рейсов в Тель-Авив.

Рейс United Airlines из Сан-Франциско развернулся в середине полета и направился обратно в США. Рейс компании Wizz Air из Дебрецена в Израиль из-за ситуации в стране приземлился на Кипре.

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