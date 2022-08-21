Сотрудники Felixstowe, на восточном побережье Англии, устроили забастовку из-за спора о заработной плате.

21 августа более 1900 сотрудников крупнейшего контейнерного порта Великобритании Felixstowe начали восьмидневную забастовку.

Об этом пишет Reuters.

Сотрудники Felixstowe, на восточном побережье Англии, устроили забастовку из-за спора о заработной плате, став последними рабочими, бастующими в Великобритании, поскольку профсоюзы требуют повышения заработной платы для членов, столкнувшихся с кризисом стоимости жизни.

"Забастовка вызовет огромные сбои и вызовет массовые потрясения во всей цепочке поставок Великобритании, но этот спор полностью вызван собственной инициативой компании", — сказал Бобби Мортон, национальный представитель профсоюза Unite по докам.

Ситуация в порту:

Оператор Felixstowe Hutchison Ports заявил, что считает свое предложение о повышении заработной платы на 7% и единовременной выплате в размере 500 фунтов стерлингов (604 доллара США) справедливым.

Профсоюз Unite, представляющий в основном докеров, говорит, что это предложение значительно ниже текущего уровня инфляции.

По состоянию на конец августа инфляция потребительских цен в Британии достигла 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года.

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