Наиболее популярным цветом новых легковушек на украинском рынке оказался белый - более 35% новых авто из реализованных в 2024-м были белого цвета. Соответствующие данные приводит УкрАвтопром.
Самым популярным автомобилем в "команде" белых оказался бестселлер украинского рынка - Renault Duster.
Треть реализованных машин была серого цвета (здесь лидером также оказался Duster), а на третьей позиции оказались автомобили черного цвета - их выбрали 15% покупателей.
ТОП-5 цветов так лидеры в каждой группе:
- Белый - Renault Duster;
- Серый - Renault Duster;
- Черный - Toyota Camry;
- Синий - Volkswagen ID.4;
- Зеленый - Toyota RAV4.
Также в ТОП-10 цветов 2024 года вошли: красный, бежевый, коричневый, желтый и оранжевый.
Напомним, ранее специалисты посоветовали покупать автомобили серого цвета, ведь его считают "безопасным". По словам экспертов, выбор правильного цвета может существенно повлиять на стоимость автомобиля при перепродаже.
Автомобильный рынок - Украина и мир
Недавно специалисты назвали наиболее популярные в Украине модели бензиновых авто. Как оказалось, наиболее популярными среди новых авто в этом сегменте оказались Mazda CX-5, Kia Sportage и Renault Duster.
Если говорить об импортированных подержанных автомобилях с бензиновыми ДВС, то здесь лидерами стали Volkswagen Golf, Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.
Также эксперты выяснили, что на рынке Европы наиболее популярным автомобилем стал хэтчбек Dacia Sandero. Отметим, что ранее это звание удерживал компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.