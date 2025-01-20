Более 35% новых легковых авто из реализованных в 2024-м были белого цвета.

Наиболее популярным цветом новых легковушек на украинском рынке оказался белый - более 35% новых авто из реализованных в 2024-м были белого цвета. Соответствующие данные приводит УкрАвтопром.

Самым популярным автомобилем в "команде" белых оказался бестселлер украинского рынка - Renault Duster.

Треть реализованных машин была серого цвета (здесь лидером также оказался Duster), а на третьей позиции оказались автомобили черного цвета - их выбрали 15% покупателей.

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ТОП-5 цветов так лидеры в каждой группе:

Белый - Renault Duster;

Серый - Renault Duster;

Черный - Toyota Camry;

Синий - Volkswagen ID.4;

Зеленый - Toyota RAV4.

Также в ТОП-10 цветов 2024 года вошли: красный, бежевый, коричневый, желтый и оранжевый.

Напомним, ранее специалисты посоветовали покупать автомобили серого цвета, ведь его считают "безопасным". По словам экспертов, выбор правильного цвета может существенно повлиять на стоимость автомобиля при перепродаже.

Автомобильный рынок - Украина и мир

Недавно специалисты назвали наиболее популярные в Украине модели бензиновых авто. Как оказалось, наиболее популярными среди новых авто в этом сегменте оказались Mazda CX-5, Kia Sportage и Renault Duster.

Если говорить об импортированных подержанных автомобилях с бензиновыми ДВС, то здесь лидерами стали Volkswagen Golf, Audi Q5 и Volkswagen Tiguan.

Также эксперты выяснили, что на рынке Европы наиболее популярным автомобилем стал хэтчбек Dacia Sandero. Отметим, что ранее это звание удерживал компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

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