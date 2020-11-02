За прошедшую неделю 26 октября - 1 ноября инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") начислили около 2,16 миллиона гривень платы за перегруз транспортных средств.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.
"По итогам 26 октября - 1 ноября этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 18 тысяч транспортных средств, составлено 262 акта нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 2,16 миллиона гривень платы за перегрузки", - цитирует пресс-служба Криклия.
Сообщается, что самым большим нарушителем габаритно-весовых норм стало авто MAN на автодороге M-12 с перегрузкой 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,86 тонны при норме 40 тонн. Начислена плата за перегрузку - 2177,37 евро.
Отмечается, что больше всего платы за перегрузки начислено в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.
Что этому предшествовало
- За январь-сентябрь 2020 года инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте начислили почти 100 миллионов гривень платы за перегрузки.
- До конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.
- На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.
- По словам министра Криклия, Министерство инфраструктуры в ближайшее время анонсирует большую реформу Государственной службы по безопасности на транспорте.
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