Больше всего платы за перегрузки начислено в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

За прошедшую неделю 26 октября - 1 ноября инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") начислили около 2,16 миллиона гривень платы за перегруз транспортных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"По итогам 26 октября - 1 ноября этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 18 тысяч транспортных средств, составлено 262 акта нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 2,16 миллиона гривень платы за перегрузки", - цитирует пресс-служба Криклия.

Сообщается, что самым большим нарушителем габаритно-весовых норм стало авто MAN на автодороге M-12 с перегрузкой 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,86 тонны при норме 40 тонн. Начислена плата за перегрузку - 2177,37 евро.

Отмечается, что больше всего платы за перегрузки начислено в Николаевской, Одесской и Винницкой областях.

Что этому предшествовало

За январь-сентябрь 2020 года инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте начислили почти 100 миллионов гривень платы за перегрузки.

До конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.

На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

По словам министра Криклия, Министерство инфраструктуры в ближайшее время анонсирует большую реформу Государственной службы по безопасности на транспорте.

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Автор: Павел Степанец