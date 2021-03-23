Компания проводит санобработку вагонов в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) усиливает карантинные меры в связи с обострением пандемии COVID-19 в Украине. В частности, это предусматривает санитарную обработку вагонов в каждом пункте формирования и оборота вагонов после каждого рейса.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Санитарная обработка вагонов производится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняется сухая, влажная уборка и дезинфекция внутренних помещений вагонов», - сказано в сообщении.

Особое внимание уделяется поверхностям, которые находятся в зонах наибольшего контакта пассажиров (поручни, ручки дверей, краны, раковины, кнопки и прочее).

Отмечается, что ежедневно обрабатываются 81 поезд дальнего следования, 14 скоростных поездов, в пригородном сообщении - более 2,3 тыс. вагонов моторвагонного подвижного состава.

Согласно сообщению, также на пути следования поезда проводники пассажирских вагонов проводят дополнительную дезинфекцию.

«Не менее четырех раз в сутки и в случае необходимости проводится уборка туалетов с обязательным мытьем пола, раз в час - дезинфекционная обработка поверхностей большого контакта (ручки, поручни, откидные сиденья, кнопки слива, раковины и т.д.)», - сообщила пресс-служба.

В компании подчеркнули, что работники железнодорожного транспорта в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

«Также в каждом пассажирском вагоне в легкодоступном месте находятся дезинфекторы для общего пользования», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» призывает пассажиров выполнять все противоэпидемические мероприятия: соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.

«Откажитесь от путешествия, если чувствуете симптомы простуды, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих», - сообщила пресс-служба.

Локдаун в Украине: что происходит

Сегодня, 23 марта, «Укрзализныця» сообщила, что не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве, а также В Киевской, Сумской и Одесской областях.

Вчера, 22 марта, Кабинет министров постановил, что региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в областях «красной зоны» будут самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и по железной дороге.

Также вчера «Укрзализныця» сообщила, что будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в «красных» зонах эпидопасности исключительно по решению государственных или региональных комиссий.

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Автор: Павел Степанец