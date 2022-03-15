Korean Air приостановит все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля. Компания ссылается на "операционные проблемы и проблемы безопасности".
Об этом пишет CNN.
Грузовые рейсы с промежуточной посадкой в Москве включены в приостановку.
Korean Air заявила, что также меняет маршрут своих рейсов, чтобы избежать воздушного пространства России, ссылаясь на "операционные проблемы и проблемы безопасности".
Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета на 2 часа 45 минут.
Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит к некоторым рейсам около двух часов.
Korean Air:
Korean Air — национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, один из четырех авиаперевозчиков-основателей глобального авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.
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