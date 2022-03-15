Korean Air заявила, что меняет маршрут своих рейсов, чтобы избежать воздушного пространства России.

Korean Air приостановит все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля. Компания ссылается на "операционные проблемы и проблемы безопасности".

Об этом пишет CNN.

Грузовые рейсы с промежуточной посадкой в ​​Москве включены в приостановку.

Korean Air заявила, что также меняет маршрут своих рейсов, чтобы избежать воздушного пространства России, ссылаясь на "операционные проблемы и проблемы безопасности".

Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета на 2 часа 45 минут.

Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит к некоторым рейсам около двух часов.

Korean Air:

Korean Air — национальная и крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, один из четырех авиаперевозчиков-основателей глобального авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.

Война против Украины: