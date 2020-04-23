Министр сообщил, когда в Украине могут возобновить работу общественного транспорта

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, прежде всего, учитывая эпидемическую ситуацию, будет возобновлена мобильность в городах и междугороднее сообщение.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возобновление работы общественного транспорта и сообщения между городами и областями возможно лишь после майских праздников.

Об этом он сказал эфире программы «Завтрак на 1+1».

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«Точно будут какое-то возобновление (работы общественного транспорта - УНИАН) лишь после майских праздников, потому что майские праздники - это очередной вызов и, возможно даже больше, чем Пасха, потому что больше выходных дней. У нас карантин продлен до 11 мая, но что-то возобновлять можно, начиная с 12 мая или по крайней мере об этом говорить или планировать», - отметил министр.

По словам Криклия, сначала будет возобновляться мобильность в городах и между городами: в первую очередь речь идет о городском общественном транспорте и о междугородном сообщении и в дальнейшем - о межобластном.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зарегистрировано 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, а 504 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

11 марта Кабинет министров ввел общенациональный карантин, который был продлен до 24 апреля, потом - еще до 11 мая.