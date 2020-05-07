"Начнут с пригородных": Криклий рассказал, как будут восстанавливать работу пассажирских поездов

Сейчас осуществляются только те пассажирские перевозки, которые обеспечивают логистику к объектам критической инфраструктуры.

Восстановление работы "Укрзализныци" будет происходить поэтапно, начиная с пригородного транспорта и заканчивая международным.

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На первых этапах перевозчику будут рекомендовать ограничения по количеству пассажиров. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Обозреватель».

По его словам, "Укрзализныця" не прекращала свою работу на период карантина, но в настоящее время осуществляются только те пассажирские перевозки, которые обеспечивают логистику к объектам критической инфраструктуры.

"Восстановление будет осуществляться поэтапно, начиная с пригородных, междугородных и затем международных перевозок. Международных – в последнюю очередь. Это касается абсолютно всех типов перевозок – автомобильных, железнодорожных и авиа", – подчеркнул министр. Он добавил, что это зависит и от снятия карантинных ограничений, введенных другими странами.

Как пояснил министр, на железной дороге будут введены ограничения по количеству пассажиров в вагоне – оно не должно превышать количества мест для сидения. Кроме того, обязательным будет температурный скрининг, масочный режим и "постоянная дезинфекция".

Также Владислав Криклий рассказал, когда смогут снять ограничения на работу маршруток.