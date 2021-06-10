Следующий этап после открытия моста, по словам мэра, метро на Троещину.

Работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются: полностью натянуты ванты арочной конструкции моста, начинают демонтаж временных опор.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко после проверки и обнародовал видео.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, сочетающих Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, соорудили: эстакады на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакады на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что продолжаются также работы в сторону Подола - верхнего и Нижнего Валов. Также продолжается строительство тоннелей метрополитена, насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов. По его словам, во время выполнения строительных работ специалисты используют самые современные технологии, материалы, зарекомендовавшие себя на подобных объектах во многих странах мира.

«Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап - метро на Троещину. И, как я сказал, работы по его сооружению начали», - подчеркнул Виталий Кличко.

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Автор: Иван Бойко