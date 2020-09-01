Кличко назвал условие, при котором в Киеве закроют метро / фото УНИАН

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Это может произойти, когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые могут оказывать помощь больным. Это крайний случай. По показателям, этого не должно произойти", - сказал он.

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Кличко также сообщил, что 1 сентября около 300 тысяч детей пойдут в детские сады и школы.

"Мы подготовлены, выделены из фонда 30 млн грн на измерение температуры и средства безопасности", - сказал мэр Киева.

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Автор: УНИАН