Водителям напомнили алгоритм, как зарегистрировать новое транспортное средство в сервисном центре МВД.

С начала 2024 года в сервисных центрах МВД Украины было зарегистрировано более 142 тысяч новых транспортных средств, приобретенных в автосалонах, сообщает Главный сервисный центр МВД.

"По состоянию на сейчас с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано более 142 тысяч транспортных средств, приобретенных в автосалонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация нового авто осуществляется в любом удобном сервисном центре МВД. Владелец может обратиться лично в территориальное подразделение, или передать полномочия продавцу.

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Водителям объяснили, что в таком случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто.

Во время регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру Экспертной службой МВД. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а автомобиль - находиться в автосалоне.

Для регистрации нового авто в сервисном центре МВД нужны такие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);

таможенные документы;

договор купли-продажи;

сертификат соответствия.

Кроме того, при первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Размер сбора зависит от стоимости авто. В 2024 году он составляет:

если стоимость авто не превышает или равна 499 620 грн - 3%;

больше 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн - 4%;

больше чем 878 120 грн - 5%.

В Главном сервисном центре МВД также обратили внимание, что сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электромоторами.

Украинский рынок авто - последние новости

Напомним, что в ноябре украинцы приобрели более 800 легковушек, ввезенных из Китая, что на 37% меньше, если сравнивать с прошлогодним ноябрем. Абсолютное большинство этих авто - новые модели.

В течение ноября в Украине было зарегистрировано более 2,5 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Это количество составило 17% от всех подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера.

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