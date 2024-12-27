С начала 2024 года в сервисных центрах МВД Украины было зарегистрировано более 142 тысяч новых транспортных средств, приобретенных в автосалонах, сообщает Главный сервисный центр МВД.
"По состоянию на сейчас с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано более 142 тысяч транспортных средств, приобретенных в автосалонах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регистрация нового авто осуществляется в любом удобном сервисном центре МВД. Владелец может обратиться лично в территориальное подразделение, или передать полномочия продавцу.
Водителям объяснили, что в таком случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто.
Во время регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру Экспертной службой МВД. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а автомобиль - находиться в автосалоне.
Для регистрации нового авто в сервисном центре МВД нужны такие документы:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);
- таможенные документы;
- договор купли-продажи;
- сертификат соответствия.
Кроме того, при первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
Размер сбора зависит от стоимости авто. В 2024 году он составляет:
- если стоимость авто не превышает или равна 499 620 грн - 3%;
- больше 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн - 4%;
- больше чем 878 120 грн - 5%.
В Главном сервисном центре МВД также обратили внимание, что сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электромоторами.
Украинский рынок авто - последние новости
Напомним, что в ноябре украинцы приобрели более 800 легковушек, ввезенных из Китая, что на 37% меньше, если сравнивать с прошлогодним ноябрем. Абсолютное большинство этих авто - новые модели.
В течение ноября в Украине было зарегистрировано более 2,5 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Это количество составило 17% от всех подержанных легковушек, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера.