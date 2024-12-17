Эксперты выделили 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом в возрасте до пяти лет.

Семейные кроссоверы остаются очень популярным типом легковых автомобилей во многих странах мира. Водители ценят эти авто за высокий уровень практичности. Тем не менее не все эти модели являются надежными.

Британские эксперты из What Car? назвали 10 самых надежных семейных кроссоверов с пробегом.

Для этого в 2024 году вместе со страховой компанией MotorEasy был проведен масштабный опрос, в котором приняли участие 29 967 автомобилистов из Великобритании. Они рассказали, какие поломки возникали у их автомобилей за последние 12 месяцев и насколько сложно было их устранить.

Видео дня

Эксперты выделили только модели в возрасте до пяти лет. Все они являются семейными кроссоверами.

Самые надежные семейные кроссоверы с пробегом

10. BMW X3 (с дизельным двигателем)

Кроссовер BMW X3 третьего поколения с дизельным двигателем расположился на десятом месте в рейтинге. Всего 23% владельцев сообщили экспертам о поломках, которые произошли у их авто за последний год. Чаще всего выходили из строя детали, связанные с двигателем или электронные компоненты.

9. Volvo XC60 (с дизельным двигателем)

Volvo XC60 второго поколения с дизельным двигателем оказался немного надежнее своего немецкого конкурента. Отмечается, что 14% владельцев модели рассказали о поломках их автомобилей. Чаще всего они возникали из-за проблем с электроникой.

8. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson третьего поколения оказался довольно надежным кроссовером. Только 12% владельцев сообщили экспертам о поломках. Чаще всего они возникали из-за проблем с аккумуляторной батареей и кузовом.

7. Jaguar F-Pace

Премиальный кроссовер Jaguar F-Pace расположился на седьмом месте. 17% владельцев модели рассказали о поломках за последний год. Они чаще всего были связаны с кузовом и тормозной системой.

6. BMW X3 (с бензиновым двигателем)

Кроссовер BMW X3 третьего поколения с бензиновым двигателем оказался надежнее дизельной модификации. Только у 12% автомобилей обнаружили поломки за последние 12 месяцев. Чаще всего выходила из строя информационно-развлекательная система.

5. Audi Q5 (с бензиновым двигателем/Plug-in гибрид)

Audi Q5 второго поколения с бензиновым двигателем или гибридной силовой установкой может стать отличным вариантом для тех, кто ищет надежный семейный кроссовер. Всего 15% владельцев сообщили экспертам о поломках за последний год. Чаще всего они возникали из-за проблем электронными компонентами.

3. Porsche Macan

Porsche Macan разделил тройку лидеров с Hyundai Tucson. Только 13% владельцев немецкого кроссовера рассказали экспертам о поломках их автомобилей. Все они были связаны с электроникой или кузовом.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson четвертого поколения оказался таким же надежным, как и Porsche Macan, но гораздо дешевле. 18% владельцев модели сообщили экспертам о поломках за последний год, но многие автомобили все еще были пригодны для эксплуатации. Чаще всего выходили из строя детали, связанные с кузовом или электроникой.

2. Volvo XC60 (с бензиновым двигателем/Plug-in гибрид)

Volvo XC60 второго поколения с бензиновым двигателем или с Plug-in гибридной силовой установкой превосходит по надежности дизельную модификацию. Отмечается, что 16% владельцев модели заявили о поломках их авто за последний год, но все они были незначительными. Самыми проблемными местами кроссовера оказались кузов и электроника.

1. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC второго поколения уверенно превзошел своих конкурентов. Только у 9% автомобилей были обнаружены поломки за последние 12 месяцев. Чаще всего они были связаны с аккумуляторной батареей.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 20 подержанных автомобилей, которые прослужат дольше новых моделей. Эти модели имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров без серьезных поломок

Кроме того, британские эксперты рассказывали о самых надежных автомобилях с пробегом, которые можно купить в 2024 году. В рейтинг вошли как премиальные авто, так и бюджетные модели.

Вас также могут заинтересовать новости: