Рейсы перестанут выполняться с 25 марта.

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines проинформировала об остановке полетов по маршруту между Ханоем и Москвой.

Об этом сообщил Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"По сообщению Vietnam Airlines, приостановка полетов связана с тем, что авиакомпании необходимо пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила по страхованию воздушных судов и выполнению полетов в Россию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы перестанут выполняться с 25 марта до особого распоряжения.

Как сообщал УНИАН, 15 марта национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air до конца апреля приостановила все рейсы в Москву и Владивосток.

Отметим, на данный момент осталось совсем немного зарубежных авиакомпаний, которые до сих пор летают в Россию, хотя и довольно редко. В основном они летают в ближнее зарубежье (Belavia, Air Moldova, Aircompany Armenia, SCAT, Turkmenistan Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways, Avia Traffic, Somon Air), Турцию (Turkish Airlines, Pegasus Airlines), Средний Восток (FlyDubai, Emirates, Qatar Airways, El Al, Gulf Air) и Африку (EgyptAir).

Если говорить о южной и восточной Азии, то сейчас есть лишь единичные рейсы в Индию (Air India) и Китай (Air China), тогда как в Японию и Южную Корею зарубежные авиакомпании из России уже не летают (отдельные из них лишь останавливаются на дозаправку на пути из Азии в Европу).

Также единичные рейсы в Белград выполняет сербская Air Serbia, которая соврала о полной остановке рейсов в Россию. Это единственное авиасообщение с Европой, пока что доступное россиянам.

Российские авиакомпании летают, главным образом, на внутреннем авиарынке.