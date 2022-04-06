Сроки возобновления рейсов остаются "неопределенными".

Индийская авиакомпания Air India вслед за рядом других азиатских национальных авиаперевозчиков прекратила продажу билетов в Россию, а именно на маршрут "Дели – Москва".

Об этом сообщает посольство России в Индии в Telegram.

"Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными", – говорится в сообщении.

Посольство РФ добавило, что возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления сохраняется.

Как сообщал УНИАН, ряд азиатских национальных авиаперевозчиков, таких как национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines южнокорейская Korean Air и вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines, сообщили о прекращении полетов в РФ из-за ее военной агрессии в Украине.

После начала российской военной агрессии против Украины, Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для надлежащих России, зарегистрированных в РФ и подконтрольных ей самолетов. Одновременно практически все европейские авиакомпании приостановили выполнение авиарейсов из России в Европу.

На данный момент осталось совсем немного зарубежных авиакомпаний, которые до сих пор летают в Россию, хоть и довольно редко. В основном они летают в ближнее зарубежье (Belavia, Air Moldova, Aircompany Armenia, Azerbaijan Airlines, SCAT, Turkmenistan Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways, Avia Traffic, Somon Air), Турции (Turkish Airlines, Pegasus Airlines), Ближнего и Среднего Востока (FlyDubai, Emirates, Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi, Qatar Airways, El Al, Gulf Air, Mahan Air, Cham Wings Airlines), Азии (Air China, Ariana Afghan Airlines) и Африки (EgyptAir).

Также до последнего одиночные рейсы в Белград выполняла сербская Air Serbia, которая соврала о полной остановке рейсов до России, впрочем пока, судя по данным сайта Flightradar24, рейсы больше не выполняются. Еще одним проблемным европейским перевозчиком оказался венгерский Wizz Air, который несмотря на заявление о прекращении рейсов в Россию, до сих пор выполняет одиночные рейсы в Будапешт и Абу-Даби, судя по данным все того же Flightradar24.