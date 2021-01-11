Усиленный карантин в Украине начал действовать 8 января.

Во время действия усиленного карантина в Киеве с 8 по 25 января возможны ограничения входа на некоторых станциях метро.

Об этом рассказала замначальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, пишет "Наш Киев".

Она уточнила, что закрытие станций не планируется. Ограничение входа, по ее словам, заключается в уменьшении открытых дверей вестибюля: к примеру, две вместо трех. К такой мере будут прибегать для избежания скопления людей на платформах.

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"Меры позволяют постепенно принимать пассажиропоток", - пояснила Макогон.

На каких станциях ограничат вход

Это будут решать в зависимости от загруженности той или иной станции в конкретный момент. Контроль за тем, чтобы при входе на станции не было столпотворений, возложили на работников метрополитена.

По словам Макогон, в таком режиме столичная подземка работает в течение последнего года.

Утром 11 января СМИ показали работу столичного метро после праздников.

Работа метро на карантине: что известно

Возле входа в метро дежурит наряд полиции, сотрудники следят за общественным порядком и соблюдением карантинных ограничений.

Все пассажиры метрополитена в масках, за соблюдением этой нормы следят тщательно.

Контролер проверяет их наличие еще возле турникета, если кто-то хочет пройти без маски, его не пропускают.

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Автор: Юрий Годован