Ограничение на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлено и оно будет действовать до 31 декабря .

Грузия продлила до 1 января 2021 года запрет на международное регулярное авиасообщение.

Читайте такжеОтдых в Грузии снова отменяется: местные власти опять продлили ограничения на международные авиарейсыРешение было принято после очередной оценки ситуации с распространением коронавируса в мире, сообщает агентство "Грузия Online".

"Ограничение на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлено и оно будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно", - говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

В то же время Агентство отмечает, что ограничения на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничение также не распространяется на регулярные рейсы между Кутаисский международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Когда Грузия закрыла авиасообщение

Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами за пандемии коронавируса. Правительство сначала пообещало начать прием международных туристов с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа. Затем этот срок был неоднократно продлен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН