Грузия отказалась открывать границы 1 июля

В правительстве страны отметили, что возобновление авиасообщения «придется отложить до конца июля».

Грузинские власти решили не возобновлять авиасообщение с зарубежными странами и не открывать сухопутные границы с соседями с 1 июля, как об этом несколько недель назад было объявлено.

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Теперь министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава сообщила, что, несмотря на заинтересованность грузинской стороны в привлечении туристов и значение индустрии туризма для экономики страны, «с большой вероятностью» возобновление авиасообщения «придется отложить до конца июля», передает kommersant.

«Восстановление регулярных авиарейсов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире, - заявила Турнава. - Мы больше всего хотим, чтобы регулярные полеты возобновились, но приоритетом остается здоровье людей».

На днях турецкие авиакомпании Turkish airlines и Pegasus сообщили, что готовы возобновить прямые полеты в Тбилиси и Батуми в случае согласия грузинской стороны.

Как сообщал УНИАН, 21 мая правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, введенные в связи с пандемией коронавируса. Также в мае министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Грузия готова открыть границы для украинских туристов с 1 июля.

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