Для граждан такие действия тянут за собой наложение штрафа от 2 до 5 необлагаемых минимумов (34-85 грн) и предупреждение, для должностных лиц – от 3 до 5 минимумов (51-85 грн).

Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект об изменениях в ряд законов Украины, предусматривающий установление административной ответственности за создание преград при осуществлении аудита и проверки безопасности автодорог.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на сегодняшнем заседании.

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Согласно тексту законопроекта, для граждан такие действия тянут за собой наложение штрафа от 2 до 5 необлагаемых минимумов (34-85 грн) и предупреждение, для должностных лиц – от 3 до 5 минимумов (51-85 грн).

Также предусматривается наложение штрафа за необеспечение аудита безопасности заказчиком работ по строительству автодороги, если такой аудит предусмотрен законом. В таком случае штраф составляет 100 необлагаемых минимумов (1700 грн).

Хронология событий

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение виновников смертельных ДТП.

В августе Министерство инфраструктуры запустило на сервисе открытых данных транспортной отрасли раздел, который содержит актуальную информацию по повышению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

21 декабря Кабинет министров утвердил новую Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года. В 2021 году на ее реализацию предусмотрено 2,4 млрд грн.

Эти средства планируется потратить на строительство новых развязок кольцевого типа и освещенных пешеходных переходов со светофорами по требованию; установку новых демпфирующих систем, комплексов «Взвешивание в движении» для автоматического габаритно-весового контроля и площадок для остановки и взвешивания; расширение системы автофотовидеофиксации за счет новых 125 комплексов, а также приобретение фантомов и спецавтомобилей для проверки полицией состояния улично-дорожной сети и техсостояния транспортных средств.

21 октября Кабинет министров принял Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года, целью которой является понижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.

1 декабря 2020 года Министерство инфраструктуры в 2021 году заявило о том, что планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжит развивать современную инфраструктуру безопасности на дорогах.

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Автор: Павел Степанец