Законопроект вводит понятие «менеджер перевозок» и определяет требования к такому лицу в части получения свидетельства профессиональной компетентности.

Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект об изменениях в ряде законов Украины, предусматривающий приведение правил лицензирования на автомобильном транспорте в соответствие с европейскими стандартами.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на сегодняшнем заседании.

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В частности, законопроект предлагает определить особенности лицензирования в соответствии с положениями Регламента ЕС 1071/2009, который вводит общие правила относительно условий допуска к профессии автомобильных перевозчиков, а также предусматривает условия госрегистрации перевозчика как субъекта хозяйствования и регистрации его офиса.

Согласно пояснительной записке, законопроект вводит понятие «менеджер перевозок» для обозначения человека, ответственного за перевозку грузов, пассажиров, а также определяет требования к такому лицу в части получения свидетельства профессиональной компетентности.

Законопроект также внедряет механизм подтверждения безупречной деловой репутации перевозчика.

Кроме этого, законопроект предусматривает создание единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте.

Хронология событий

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение виновников смертельных ДТП.

В августе Министерство инфраструктуры запустило на сервисе открытых данных транспортной отрасли раздел, который содержит актуальную информацию по повышению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

21 октября Кабинет министров принял стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения до 2024 года, целью которой является понижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.

1 декабря 2020 года Министерство инфраструктуры в 2021 году заявило о том, что планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжит развивать современную инфраструктуру безопасности на дорогах.

Кабинет министров продлил до конца 2021 года экспериментальный проект онлайн-заказа бланков разрешений на проезд по территориям иностранных государств при осуществлении грузовых автоперевозок в международном сообщении.

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Автор: Павел Степанец