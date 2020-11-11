Согласно пояснительной записке, ратификация этого соглашения позволит обеспечить содержание пограничных инфраструктурных объектов в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии.

Кабинет министров Украины поддержал проект закона «О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о содержании пограничных дорожных мостовых объектов на украинско-польской государственной границе» и поддержал принятие распоряжения правительства о подаче этого документа на ратификацию Верховной Радой.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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Согласно пояснительной записке, ратификация этого соглашения позволит обеспечить содержание пограничных инфраструктурных объектов в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии.

Хронология событий

Соглашение между Украиной и Польшей было подписано 22 июня 2018 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина и Польша работают над увеличением как пунктов пропуска на границе, так и над пропускной способностью действующих пунктов.

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Автор: Павел Степанец