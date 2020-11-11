Реализация программы должна помочь создать новые авиационные технологии.

Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы.

Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Как сказано в пояснительной записке к документу, ориентировочный объем финансирования программы составляет 40 млрд грн, из которых 20 млрд грн будет направлено из государственного бюджета, а оставшиеся средства - из других источников. Реализация программы позволит сохранить около 50 тысяч рабочих мест и создать ещё 6000 новых.

Среди ожидаемых результатов программы также называют разработку новых транспортных самолётов, вертолетов, беспилотников, а также модернизацию уже существующих.

Кроме того, реализация программы должна помочь создать новые авиационные технологии, оборудование и материалы, которые используются в серийном производстве самолетов, двигателей и другой авиационной техники, а объем реализованной продукции отрасли может составить 300-350 млрд грн.

Хронология событий

В августе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал создание государственной аэрокосмической холдинговой компании, в которую войдут предприятия Государственного космического агентства и авиационные предприятия.

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Автор: Дмитрий Шварц