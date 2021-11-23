Мининфраструктуры обратились "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL, которые жалуются на проблемы с доставкой грузов.

Дефицит разрешений на грузовые автоперевозки из Украины в Польшу создает проблемы не только украинским автоперевозчикам, но и международным компаниям, работающим в Украине.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, в Мининфраструктуры обратились "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL, которые жалуются на проблемы с доставкой грузов.

"В 2021 году Польша предоставила Украине лишь 160 тыс. разрешений, в то время как в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли между Украиной и ЕС, у Украины было на 40 тыс. разрешений больше. Для понимания, через Польшу Украина транзитирует товары в 12 стран Европы", - пишет Найем.

Он напомнил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу 5 лет назад, и за это время товарооборот со странами ЕС автомобильным транспортом увеличился более чем на 42%. На сегодняшний день Евросоюз является крупнейшим торговым партнером – на него приходится 40,8% от общего объема внешней торговли.

"Очевидно, такая экспансия вызывает сопротивление. Наши перевозчики из года в год сталкиваются с искусственным торговым барьером, который создается из-за дефицита разрешений на международные перевозки", - констатирует замминистра.

В связи с этим команда Министерства инфраструктуры Украины вынесла вопрос разрешений на уровень Еврокомиссии и намерена добиваться системного решения проблемы.

"На минувшей неделе в составе делегации во главе с Ольгой Стефанишиной мы встретились с Генеральным директором по мобильности и транспорту Еврокомиссии Генриком Хололеем и подняли вопрос полной либерализации транзитных грузовых автоперевозок со странами ЕС. Это может стать нашей новой большой целью в отношениях с Евросоюзом в ближайшие годы", - отмечает Найем, добавив, что Украина будет защищать свои экономические интересы в ЕС.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" началось восстановление приграничной инфраструктуры. В 2021-2022 гг. будет отремонтировано 600 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска и открыты новые КПП.

Автор: Иван Бойко