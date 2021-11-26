Эксперты считают, что штамм B.1.1.529 может быть более устойчив к вакцинам.

На фоне выявления нового штамма COVID-19 Еврокомиссия намерена инициировать закрытие полетов в ЕС из южной части Африки.

Такое заявление в Twitter сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Как отметила глава Еврокомиссии, речь идет про вариант штамма B.1.1.529, который может быть опаснее штамма "дельта" из-за большого числа мутаций.

"Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529", - написала фон дер Ляйен.

Новый штамм коронавируса:

Новый штамм COVID-19 обнаружили в странах Африки уже у более 80 человек. Эксперты считают, что штамм B.1.1.529 может быть более устойчив к вакцинам.

Великобритания приняла решение приостановить авиасообщение с шестью африканскими странами.

Израиль запретил своим гражданам посещение семи стран Африки.

Евросоюз и туризм:

Еврокомиссия рекомендует с 1 марта 2022 года впускать всех вакцинированных туристов из третьих стран в Европейский Союз.

С 10 января 2022 года лица с COVID-сертификатами смогут въезжать в том случае, если документ будет удостоверять, что со времени полной вакцинации двумя дозами не прошло еще 9 месяцев, потому что в противном случае вакцинация не будет признаваться действительной.

Автор: Елена Коваленко