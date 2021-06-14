Tesla продала около 10% своих криптоактивов, чтобы подтвердить, что от биткоина можно избавиться не оказав значительного влияния на рынок.

СЕО Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводитель снова начнет принимать оплату в биткоинах после того, как майнеры переключатся на использование более экологичных источников энергии.

Об этом Маск написал в Twitter.

Читайте такжеНа фоне начала легализации криптовалюты биткоин вырос в цене

"Когда появится подтверждение разумного (~ 50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla начнет снова принимать биткоины", — отметил Маск.

Также Маск заявил, что Tesla продала около 10% своих криптоактивов, чтобы подтвердить, что биткоин можно легко продать не сильно повлияв на рынок.

Маск и биткоин

В мае 2021 года Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать расчеты в биткоинах из-за большого вреда для экологии. Решение Маска стало одним из факторов, которые дали старт падению курса криптовалюты.

Тогда же в Tesla отметили, что не намерены продавать биткоины, которыми владеет компания.

Как менялся курс криптовалюты

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко