Для бесплатного проезда не надо предоставлять какие-то документы.

В Херсоне сделали бесплатным проезд в коммунальном транспорте - троллейбусах.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, ссылаясь на подписанный начальником МВА Романом Мрочко соответствующий приказ. Отмечается, что бесплатно пользоваться транспортом могут не только жители города, но и военные и переселенцы.

"Для проезда не нужно предоставлять никакие документы", - отметили в МВА.

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Согласно сообщению, со вчерашнего дня в городе запустили 20 троллейбусов на трех маршрутах, а именно:

8 маршрут "ул. Полтавская (мкр. Житлоселище) - ул. Залаэгерсег";

9 маршрут "пл. Белозерская - пл. Ганнибала";

12 маршрут "ул. Владимира Великого (мкр. Таврический) - ул. Залаэгерсег".

Указанные троллейбусные маршруты работают с 07:20 утра до 17:30 часов.

Кроме того, в городе на перекрестках, где наиболее затруднено движение, начали работать светофоры.

Ситуация в Херсонской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, с 24 февраля 2022 года, Херсонская область оказалась под временной оккупацией. В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины 11 ноября 2022 года украинские бойцы освободили Херсон, отбросив российские войска на левый берег Днепра.

Враг постоянно обстреливает освобожденную территорию региона. Херсонская областная военная администрация, информируя о ситуации за 10 апреля, сообщила, что враги 56 раз обстреляли мирные населенные пункты. Выпустили 285 снарядов из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, ПТРК, беспилотников и авиации. В результате вражеских ударов пострадали двое мирных жителей.

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины предупреждали, что противник пытается усилить обстрелы правобережья Херсонской области и акватории Днепро-Бугского лимана.

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