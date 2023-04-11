В течение дня они совершили 28 обстрелов, за прошедшие сутки - 72.

Российские захватчики пытаются усилить обстрелы правобережья Херсонщины и акватории Днепро-Бугского лимана.

Об этом сообщается на странице оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. Как отмечается, обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженно-сложной, но контролируемой.

"Враг пытается увеличить количество обстрелов правобережья Херсонщины и акватории Днепро-Бугского лимана, продолжая терроризировать мирное население. За минувшие сутки осуществлено 72 обстрела, в течение сегодняшнего боевого дня – 28", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как уточняют военные, за минувшие сутки российские войска трижды атаковали Херсонщину управляемыми авиационными бомбами, выпущенными из истребителей Су-35 по Херсонскому и Бериславскому районам. В результате атак уничтожена инфраструктура и сельскохозяйственные площади.

"Однако 10 апреля в течение дня с беспилотника оккупанты разрывной гранатой атаковали двух юных романтиков, которые, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив", - напомнили в командовании.

Молодая пара получила тяжелые ранения и срочно эвакуирована военными в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Как сообщал УНИАН, 10 апреля российские захватчики атаковали лодку с двумя мирными жителями: 20-летний парень и 20-летняя девушка получили тяжелые ранения.

В областной военной администрации сообщали, что только за эти выходные войска РФ атаковали область 149 раз, используя различные виды вооружения.

Кроме того, российская армия продолжает наносить удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Хернсонской области.

6 апреля в оперативном командовании "Юг" сообщали, что захватчики забрасывают взрывчатку прямо в скопление мирных людей.

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