Компания собирается сделать LiveWire самостоятельным брендом.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Первый такой мотоцикл выпустят 8 июля 2021 года и представят на Международной выставке мотоциклов в США.

Компания собирается сделать LiveWire самостоятельным брендом, новые электрические мотоциклы будут поставляться отдельно от основной продукции Harley-Davidson.

Что этому предшествовало

Электрический мотоцикл LiveWire был впервые представлен в качестве концепта ещё в 2014 году. Затем проект исчез из центра внимания на несколько лет, прежде чем Harley-Davidson вновь представила его в готовом виде в ноябре 2018 года.

Свой первый электрический мотоцикл LiveWire компания выпустила в августе 2019 года по цене в $29,8 тыс. Harley-Davidson столкнулась с проблемами при его продажах из-за высокого ценника.

В октябре 2019 года Harley-Davidson прекратила производство своего электрического мотоцикла. Причиной тому стали проблемы в работе зарядного оборудования.

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Автор: Елена Коваленко