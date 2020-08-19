Зеленский привлек к контролю за грузоперевозками СБУ и Нацполицию

Временно к контролю за грузоперевозками привлекли силовые структуры.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

Об этом он сказал журналистам во время своего рабочего визита в Запорожскую область.

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«Мне кажется, что здесь реформа очень простая – как только человеческий фактор уйдет с дороги, все с дорогами будет нормально. Поэтому поставлена задача – ввести автоматическую систему проверки фиксации грузов. Она будет. Шесть пилотов мы уже сделали около Киева. В целом, планы от 50 до 80 таких комплексов закупить в ближайшее время и начать устанавливать эти автоматические комплексы», - сказал он.

СБУ и Нацполиция

Президент отметил, что грузовые автомобили разбивают дороги, в том числе и те, которые сейчас ремонтируются, потому временно к контролю за грузоперевозками привлекли СБУ и Нацполицию, поскольку «Укртранбезопасность» с этой задачей не справляется. Более того, Зеленский сообщил, что министерству инфраструктуры поставлена задача «перезагрузить» данное ведомство.

"Мы знаем проблему: мы строим, а «товарищи» из «Укртрансбезопсности» разрушают из-за перегруженности", - заявил Зеленский

«Мы знаем проблему: мы строим, а «товарищи» из «Укртрансбезопсности» разрушают из-за перегруженности, потому что не контролируют, особенно сейчас, во время сельскохозяйственных работ, перевозку, и эти грузовики разбивают новые современные дороги или те дороги, которые сейчас ремонтируют. Поэтому мы и начали спецоперацию. Честно скажу вам, что доверия к «Укртрансбезопасности» не было. Поэтому мы объединили вместе с "Укртрансбезопасностью" сотрудников Службы безопасности Украины, представителей Национальной полиции, чтобы все службы друг друга контролировали», - сказал он.

Видеофиксация нарушений

С 1 июня в Украине заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Борьба Зеленского с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

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Автор: Елена Коваленко