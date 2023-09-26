Food train уже прошел тестовую проверку / Скриншот Telegram

"Укрзализныця" создала первый в мире автономный поезд-кухню, который позволит готовить большие объемы еды и обогревать граждан на прифронтовых территориях даже при отсутствии света.

Как сообщает пресс-служба компании, Food train уже прошел тестовую проверку, и в ближайшее время заступит на постоянное дежурство в самых сложных прифронтовых районах Украины, где тепло и еда являются критически важными для жизни. 

Отмечается, что поезд состоит из 6 вагонов под локомотивом:

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- генераторный вагон (~400 кВт + собственная заправочная станция для автономной работы);

- вагон-холодильник с морозильной камерой для хранения продуктов;

- вагон с холодной кухней для предварительной обработки продуктов;

- вагон с горячей кухней для приготовления финальных блюд;

- вагон для персонала поезда с душем и стиральной машиной;

- багажный вагон на 27 тысяч литров воды с фильтрационной и насосной станциями.

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"Food Train может автономно работать 5-7 дней, а оборудование поезда позволяет готовить полноценные блюда: супы, каши, салаты, мясо и прочее. Специальные термобоксы, установленные внутри поезда, позволяют легко транспортировать уже готовые ланчбоксы с едой от поезда-кухни до конечного потребителя", - говорится в сообщении.

Строительство и эксплуатация поезда полностью финансируются фондом Говарда Баффета. 

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"Укрзализныця" во время войны

"Укрзализныця" меняет механизм покупок определенных билетов. Украинская железная дорога продолжает цифровизацию своих услуг.

26 сентября 2023 года из-за вражеских обстрелов было ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном. К местам назначения пассажиров будут доставлять автобусами.

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