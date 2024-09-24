Оринчак отметила, что в отрасли из-за военных действий происходит стагнация, а 40% компаний просто остановились.

"Гармонизация" грузовых тарифов, которую имеет целью ввести "Укрзализныця", может окончательно подкосить добывающую отрасль, которая и без того находится в стагнации из-за потери производственных мощностей. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

"Сегодня каждая компания в добывающей отрасли несет расходы в виде налогов за ведение хозяйственной деятельности. Плюс надо нести расходы за то, что раздувается операционная деятельность железнодорожной компании", - отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что в отрасли из-за военных действий происходит стагнация, а 40% компаний просто остановились.

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"Если еще на 10-15% поднимется логистика, то добывающий бизнес будет не только в стагнации, он будет непривлекательным. Это означает остановку предприятий и потерю клиентов для "Укрзализныци". От этой ситуации никто не выиграет. Поэтому мы просим руководство государства еще раз обратить на это внимание", - говорит Оринчак.

Напомним, "Укрзализныця" подала в правительство план повышения тарифов на перевозки: если его примут, стоимость перевозки стройматериалов вырастет на 52%, руды и угля - на 7%, возврат пустых вагонов - на 67%.

В свою очередь президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что если УЗ повысит тарифы на грузовые перевозки, цена на строительные материалы вырастет, а о скидках придется забыть.