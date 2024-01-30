Модели других компаний показали гораздо больший годовой прирост, что позволило им поглотить долю рынка Tesla.

В 2023 году американский производитель электрокаров Tesla Inc. скандального бизнесмена Илона Маска значительно снизил долю продаж электромобилей в Калифорнии, поскольку конкуренты начали подрывать доминирование компании в штате, пишет Bloomberg.

Отмечается, что согласно отчету Калифорнийской ассоциации дилеров новых автомобилей, автопроизводитель занял 60,5% рынка электромобилей Калифорнии в 2023 году по сравнению с 71% в 2022 году.

"Отчасти это является отражением того, насколько вырос рынок электромобилей в целом, поскольку компании продолжают выпускать новые модели с батарейным питанием. В прошлом году продажи Tesla в Калифорнии все еще выросли почти на 25%, но электрические модели от Mercedes, BMW и других компаний показали гораздо больший годовой прирост, что позволило им поглотить долю рынка компании Маска", – пишет агентство.

Видео дня

В целом, около пятой части всех автомобилей, продаваемых в Калифорнии, работают от батарей, что делает ее ведущим рынком электромобилей в США. В прошлом году Tesla Model 3 превзошла продажи всех других легковых автомобилей в штате, включая автомобили с бензиновым двигателем, а Model Y возглавила продажи всех других легких грузовиков.

Отмечается, что в Калифорнии наблюдается спад продаж двигателей внутреннего сгорания, который продолжился и в прошлом году. На автомобили, работающие на газе и дизельном топливе, приходится 63,9% продаж, что на 7,7 п. п. меньше, чем в 2022 году.

В январе 2024 года Маск заявил, что китайские автопроизводители уничтожат глобальных конкурентов, если не защищаться от них торговыми барьерами.

Спрос на электромобили

В 2023 году в Украину импортировали рекордное количество электромобилей – 37 953 ед. Показатель в 4 раза превышает импорт 2021 года. Чаще всего на украинский рынок попадали электрокары Volkswagen, Tesla и Nissan.

В конце 2023 года Tesla официально начала первые поставки Cybertruck и объявила, что цена на самую дешевую модель ее долгожданного электропикапа будет стартовать от 60 990 долларов США.

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